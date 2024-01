Divampa il fuoco in una veranda della via Imera, pompieri al lavoro e strada chiusa al traffico

Ore 11,32. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme che si sono sprigionate in una veranda del tratto iniziale, nei pressi del parcheggio degli autobus di piazzale Fratelli Rosselli, di via Imera. I danni, grazie all'intervento tempestivo dei pompieri del comando provinciale, sono stati, per fortuna, assai limitati. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si stanno ancora occupando della viabilità che, nell'odierna giornata festiva, non ha avuto alcuna ripercussione. Nessun dubbio sul fatto che l'incendio è divampato per cause accidentali. I rilievi e gli accertamenti sono, naturalmente, ancora in corso.

Ore 11,06. Sono accorse più squadre dei vigili del fuoco in via Imera, nei pressi della Posta, a pochi passi di un distributore di benzina, per un incendio di veranda.

Inizialmente si era parlato di incendio palazzo, ma in realtà - stando a quanto è emerso al momento - il fuoco è scoppiato in una veranda. La prima partenza e il rincalzo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento stanno lavorando per circoscrivere le fiamme ed evitare danni importanti. Sono stati naturalmente, in via precauzionale, sgomberati tutti gli abitanti del palazzo. Sul posto sono presenti le pattuglie della polizia di Stato.

Il tratto di via Imera è stato completamente sbarrato, per consentire un rapido intervento ai vigili del fuoco, alla circolazione stradale.