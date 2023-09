Fiamme nel traghetto in arrivo a Porto Empedocle: non ci sono feriti

Un incendio è divampato, per cause ancora da chiarire, nella stiva del traghetto Cossyra in viaggio da Lampedusa verso Porto Empedocle per trasferire 83 dei migranti sbarcati sull'isola nei giorni scorsi. Lo rende noto Rainews24.

A bordo anche una squadra dei carabinieri del reggimento Puglia e del personale della Croce Rossa. A quanto si apprende, il rogo è stato domato. Non si segnalano feriti.