L'incendio nell'abitazione di via Dante: guariranno in una decina di giorni i 3 anziani intossicati dal fumo

Si riprenderanno in una decina di giorni - questa la prognosi diagnosticata dai medici del "San Giovanni di Dio" - i tre agrigentini che, ieri, sono finiti al pronto soccorso dopo l'incendio sviluppatosi in un appartamento, al terzo piano, di via Dante.

Alla pensionata 83enne, che si trovava bloccata nell'appartamento dove è divampato l'incendio, e alla coppia - lui di 78 anni e lei di 69 anni - abitanti al quarto piano dello stesso palazzo, i medici hanno diagnosticato dispnea e vertigini causati dall'inalazione del fumo. In maniera particolare si è temuto di più per la coppia perché entrambi hanno delle patologie.

A mobilitarsi per evacuare i tre agrigentini, portandoli di fatto in salvo, sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Poliziotti che hanno affidato i tre alle ambulanze del 118 che li hanno trasferiti al presidio sanitario di contrada Consolida.

I pompieri del comando provinciale hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intero palazzo. Lo stabile è stato, dopo gli accertamenti tecnici, dichiarato agibile. Le cause del rogo, non ci sono dubbi al riguardo, sono state accidentali. Qualcuno ha parlato di una sigaretta lasciata maldestramente accesa.