Incendio in un’abitazione: tre anziani salvati dai poliziotti

Un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Dante, al terzo piano di un palazzo. A rischiare il peggio sono stati tre anziani, due coniugi e una donna, che sono stati prontamente tratti in salvo da due agenti della squadra Volanti della Questura di Agrigento.

Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco muniti di una scala e le ambulanze del 118 per le prime operazioni di soccorso. Le persone all’interno dell’appartamento hanno rischiato di rimanere ustionate ed intossicate e sono state trasportate all’ospedale San Giovanni di Dio per accertamenti. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.