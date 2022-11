Incendiata l'auto usata da un 37enne, i carabinieri sequestrano la bottiglia con la benzina

Nessun dubbio. Non questa volta. E’ stata infatti sequestrata una bottiglia di plastica contenente liquido infiammabile. E’ dunque di natura dolosa l’incendio che ha danneggiato la Fiat 16 che era stata lasciata parcheggiata nella centralissima via Imera. Le fiamme sono state circoscritte e spente, prima che si estendessero ad altri mezzi, dai vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto, avviando l’attività investigativa che già in primissima battuta ha portato al sequestro della bottiglia di plastica con liquido infiammabile, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Militari dell’Arma che, ieri, non hanno lasciato trapelare nessuna indiscrezione sulle indagini, ma è certo – e questo potrebbe essere determinante – che in via Imera ci sono più telecamere di videosorveglianza. Sarà, naturalmente, necessario appurare se gli impianti erano funzionanti o meno e se la copertura arrivava sull’esatto punto dove è stato appiccato il rogo.

La Fiat 16 è risultata essere di proprietà di un agrigentino cinquantanovenne, ma era in uso al nipote: un trentasettenne. Entrambi sono stati già verosimilmente sentiti, o avverrà nelle prossime ore, dai carabinieri. Un passaggio investigativo da procedura che servirà per stabilire se abbiano o meno dei sospetti o se, nel recente passato, abbiano avuto dei problemi, discussioni o dissidi con qualcuno. Serve del resto, e anche rapidamente, inquadrare tutto, per arrivare all’identificazione di chi ha appiccato la scintilla iniziale. E per questo motivo non è nemmeno escluso che possano essere ascoltati dei residenti dell’area, per stabilire se qualcuno possa aver visto, o notato, qualcosa di sospetto.

L’incendio non ha distrutto l’autovettura, ma l’ha parzialmente danneggiata. Il rogo non è coperto da nessuna polizza assicurativa. Scontato anche il fatto che verrà esaminata, alla ricerca di tracce, indizi ed impronte, la bottiglia di plastica sequestrata. E’ stata, fin dai minuti successivi all’intervento dei carabinieri del Nor, informata la Procura della Repubblica che, con il suo sostituto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti.