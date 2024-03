"Impianto di videosorveglianza sistemato nello studio ma non autorizzato": denunciato dentista

Quell'impianto di videosorveglianza non avrebbe potuto installarlo. Non senza l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro che concede il nulla osta solo per motivate ragioni. Un dentista di Licata, titolare di uno studio, è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri del Nil che hanno effettuato il controllo assieme ai colleghi di Licata.

Verificando, così come è stato già fatto negli studi medici e di analisi cliniche di Agrigento, la documentazione, i carabinieri hanno accertato che per quello studio dentistico c'era un documento di valutazione dei rischi senza data. Al titolare dello studio sono state elevate ammende per 7.300 euro.