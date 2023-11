Dal Mali all'Alma Mater di Bologna: il sogno di Camara di diventare chef grazie a due giovani imprenditori

Dal Mali, da cui è arrivato ormai anni fa, alla migliore scuola di formazione per quanto riguarda la cucina e l'ospitalità, grazie alla generosità di chi gli ha dato un lavoro e in questi anni è diventato anche la sua famiglia.

Questa è la storia di Camara Fussin, 20 anni, maliano e adesso studente dell'Alma Mater di Bologna.

Qui è arrivato grazie a due fratelli, Mirko e Andrea Franco, titolari di alcuni locali cittadini tra cui "La Rotta", dove Camara ha iniziato a lavorare come lavapiatti e tuttofare, manifestando però subito una grande passione per la cucina. Così adesso si trova in una delle accademie più prestigiose, in Emilia Romagna, dove rimarrà per un anno indossando la divisa ufficiale della Scuola prima di lavorare accanto a uno chef stellato per i successivi cinque mesi. Ad iscriverlo alla scuola, proprio i due giovani imprenditori.

"Oggi Camara, grazie alla sua buona volontà, la determinazione e la tenacia raggiunge un traguardo che è l’inizio di una strada piena di grandi obiettivi e soddisfazioni - dicono i fratelli Franco -. E, grazie alla sua passione e alla grande ambizione, a Camara va il nostro sostegno. Di lui siamo tutti orgogliosi: avanti tutta Camara, siamo con te".