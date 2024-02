"Trovato con 200 grammi di hashish in casa": arrestato 38enne al Villaggio Mosè

E' stato trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di circa 200 grammi di hashish e di una piccola quantità di marijuana, nonché di un bilancino di precisione. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che la polizia ha arrestato un trentottenne, M. C., abitante al Villaggio Mosè. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell'udienza di convalida, l'indagato è stato posto ai domiciliari.

Delle indagini, che hanno portato appunto all'arresto, si stavano - e si stanno ancora - occupando i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro. Agenti che, nel tardo pomeriggio di giovedì, si sono spostati al Villaggio Mosè e hanno bloccato il trentottenne agrigentino mentre stava per rientrare in casa. A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare e il rinvenimento dei 200 grammi di hashish, di una piccola quantità di marijuana e del bilancino. Tutto questo è stato sequestrato, mentre il 38enne è stato arrestato in flagranza di reato.