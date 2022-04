"Sfrattano l'inquilino e si appropriano degli attrezzi della sua attività", in 2 a processo

Sfrattano il titolare di un autolavaggio, che aveva avviato l'attività nei locali presi in affitto da loro, e si appropriano di tutti i suoi attrezzi da lavoro. I proprietari finiscono a processo con l'accusa di appropriazione indebita. Si tratta di Salvatore Carlisi, 82 anni e Calogera Bellomo, 77 anni, entrambi di Grotte.

I due imputati, che hanno nominato come difensore l'avvocato Antonio La Rocca, in particolare, dopo avere sfrattato il titolare di un autolavaggio dai locali di loro proprietà, si sarebbero rifiutati, nonostante una serie di solleciti formali inoltrati per posta elettronica certificata, di restituire diverse attrezzature, fra cui un ponte sollevatore, due aspirapolvere, un lavamoquette, un'idropulitrice, un compressore e vari prodotti detergenti.

L'episodio risale al marzo di due anni fa. L'imprenditore, dalla cui denuncia ne è scaturito il processo, ha nominato come difensore l'avvocato Gianfranco Pilato e si è costituito parte civile. Il processo, dopo il rinvio a giudizio deciso dal gup Micaela Raimondo, si celebrerà davanti al giudice monocratico Fulvia Veneziano.