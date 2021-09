Armati di coltello minacciano un anziano e si fanno consegnare il portafogli: è "caccia" a due rapinatori

Una donna, armata di coltello, e un uomo hanno rapinato un pensionato settantacinquenne in piazza Fonte. I due, a bordo di una Mercedes con targa tedesca, si sono avvicinati all’anziano e sotto la minaccia del coltello si sono fatti consegnare il portafogli, all’interno del quale c’erano 360 euro. Arraffato il bottino, i due sono scappati a gran velocità. Erano le 19 circa quando tutto accadeva nel centro storico di Grotte.

Ad entrare in azione, una coppia: lui con i capelli lunghi e neri; lei biondissima e armata di un coltellaccio. L’anziano grottese, sotto la minaccia di quel coltello, non è riuscito ad opporre alcuna resistenza ed ha consegnato nelle mani dei due balordi il suo portafogli con tutto il contenuto: c’erano, appunto, 360 euro. Della rapina, veramente sui generis per una piccola realtà qual è Grotte, si stanno già occupando i carabinieri della stazione cittadina, coordinati dal comando compagnia di Canicattì. E’ stata, naturalmente, subito avvisata la Procura della Repubblica di Agrigento che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma appare scontato che quale primo passo investigativo i carabinieri della stazione di Grotte possano aver già acquisito e passato in rassegna i filmati della videosorveglianza di Grotte. Il piccolo Comune dispone infatti una rete capillare di telecamere di videosorveglianza. E non è escluso – anche se è ancora prematuro poterne avere la certezza – che qualche indizio utile alle indagini, volte ad identificare i due rapinatori, possa saltare fuori proprio da quei filmati. Le indagini vengono portate avanti, come è giusto che sia, con il massimo riserbo. Secondo quanto viene raccontato per le vie di Grotte – si tratta di una comunità dove tutti si conoscono più o meno bene e dove le notizie rimbalzano da una bocca all’altra – l’uomo avrebbe avuto un forte accento tedesco.