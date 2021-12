Shopping natalizio e movida, via Atenea presidiata dalla polizia: garantito il rispetto delle norme antiCovid

Raffica di controlli interforze anche ieri sera per scongiurare assembramenti, accertare la regolarità degli ingressi con green pass all'interno dei locali della movida e corretto utilizzo delle mascherine antiCovid. A "setacciare" via Atenea e dintorni, ieri sera, c'erano i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Agenti che hanno garantito il pieno rispetto delle prescrizioni del Governo e della Regione.

I controlli - lungo via Atenea e via Pirandello soprattutto - hanno riguardato prima i negozi e lo shopping pre-natalizio. Poi, naturalmente, durante la serata, sono state effettuate le verifiche anti-Covid nei locali della movida e sui tanti giovani che li frequentano. Accertamenti sono stati, naturalmente, effettuati anche a San Leone, esattamente per come avviene - secondo quanto disposto dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa e pianificato dal questore Rosa Maria Iraci - soprattutto ogni fine settimana. Sabato pomeriggio e sera, i poliziotti della sezione Volanti hanno effettuato anche dei controlli al centro commerciale.

La presenza degli agenti della Questura ha, inevitabilmente, garantito anche la massima sicurezza contro eventuali reati di microcriminalità. Già il maxi schieramento di forze dell'ordine non ha potuto far altro che scoraggiare - qualora ci fosse stato in giro qualche malintenzionato - dal mettere a segno furti, rapine o scippi.