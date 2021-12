Mascherine, green pass e assembramenti: maxi operazione di controllo nei luoghi della movida

Controllo del green pass, del corretto uso delle mascherine (obbligatorie per tutto il mese di dicembre anche all'aperto per effetto di un provvedimento del presidente della Regione) e verifiche sul divieto di assembramenti.

Nuova maxi operazione di controllo interforze per contenere la diffusione del contagio del Covid-19 nei luoghi della movida. Ieri sera polizia locale, polizia provinciale, carabinieri ed Esercito hanno presidiato la via Atenea e la via Pirandello verificando che all'esterno non si verificassero assembramenti e controllando il possesso del green pass degli avventori e il corretto uso delle mascherine.

Il bilancio dell'operazione, con i numeri delle eventuali sanzioni, sarà reso noto in un secondo momento.