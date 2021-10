Green pass obbligatorio per quanti vanno all'Asp: anche per chi accompagna i pazienti in ospedale

"Ogni soggetto che accede all'Asp per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'azienda, è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19". Lo ha previsto l'Asp di Agrigento. Una indicazione che non vale soltanto per il personale, ma chiunque si rechi in azienda "per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del datore di lavoro, incluso i visitatori e le autorità politiche, i componenti di Giunte o delle assemblee autonome locali e regionali, partecipanti a riunioni, incontri, informatori scientifici, prestatori e frequentatori di corsi di formazione, congressi o seminari che si svolgono all'interno dell'azienda". L'obbligo di green pass è esteso anche a coloro che parteciperanno ai concorsi pubblici e agli accompagnatori dei pazienti.

Secondo quanto preventivato dall'Asp di Agrigento sono esclusi dalla presentazione del green pass soltanto i pazienti, oltre a quanti sono esenti dalla campagna vaccinale e hanno un'idonea certificazione medica. Il controllo verrà effettuato al momento dell'accesso, a campione o a tappeto. L'ingresso sarà naturalmente vietato a quanti non hanno il certificato verde. Le contestazioni verranno affidate all'ufficio Legale dell'azienda sanitaria provinciale. Non sono naturalmente escluse le contestazioni penali in caso di accertata alterazione o falsificazione del green pass o utilizzo di certificato verde di altre persone.