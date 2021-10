Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 27 nuovi contagi ma non ci sono ricoveri e decessi

Salgono i contagi da Covid-19 in provincia di Agrigento, nelle ultime 24 ore, seppur con numeri non preoccupanti. Si passa dai 7 casi di ieri ai 27 di oggi (7 solo a Sciacca), a fronte di 292 processati. Questo il numero più rilevante dell'ultimo bollettino dell'Asp. Anche stavolta, per fortuna, nessun decesso e nessun nuovo ricovero in ospedale. Le persone guarite sono 7.

La situazione negli ospedali

Sono 5 (+1) le persone ricoverate in degenza ordinaria/subintensiva, tutte al "Fratelli Parlapiano" di Ribera. Due pazienti, sempre nell'ospedale Crispino, sono ricoverati in terapia intensiva.

I dati comune per comune

Agrigento: 12 (dato stabile), di cui un migrante ospite di una casa d'accoglienza; Bivona: 3 (dato stabile); Burgio: 1 (stabile); Caltabellotta: 5 (stabile); Campobello di Licata: 3 (stabile); Canicattì: 29 (+4); Casteltermini: 1 (stabile); Cattolica Eraclea: 5 (stabile); Favara: 10 (stabile); Grotte: 3 (+2); Licata: 20 (+2); Menfi: 1 (-1); Naro: 8 (+2); Palma di Montechiaro: 39 (+4); Porto Empedocle: 19 (stabile); Racalmuto: 2 (stabile); Raffadali: 11 (stabile); Ravanusa: 1 (+1); Realmonte: 1 (stabile); Ribera: 10 (stabile); Sambuca di Sicilia: 2 (stabile); Sciacca: 34 (+7); Siculiana: 7 (stabile), tutti migranti isolati a "Villa Sikania"; Villafranca Sicula: 10 (+1).

Sono "Covid free" Alessandria della Rocca, Aragona, Calamonaci, Camastra, Cammarata, Castrofilippo, Cianciana, Comitini, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita di Belice e Santo Stefano Quisquina.

Sono 38 (dato stabile) i migranti attualmente in quarantena sulle navi di accoglienza in rada dell'Agrigentino.