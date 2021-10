Giardino botanico, presto i lavori di riqualificazione per consentire lo svolgimento di eventi culturali

A breve l’ufficio contratti e gare provvederà a fissare la data per la procedura negoziata in base all’indagine di mercato, da svolgere in modalità telematica, che darà il via alla gara d’appalto. L'importo a base d'asta è di 340.000 euro