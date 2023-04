Lutto in Comune, è morto l'ex assessore Gianni Tuttolomondo

Si è spento questa mattina Gianni Tuttolondo, architetto, ex assessore e consigliere comunale di nemmeno trent'anni.

Figlio di Marzio, conosciuto dipendente del Libero consorzio, era stato amministratore fino a dicembre 2021, quando si era dimesso per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Tuttolmondo era malato da tempo di una patologia che l'aveva ridotto in sedia a rotelle e poi lo aveva allettato in modo sostanzialmente permanente. Durante il suo impegno politico aveva più volte speso le sue energie a tutela dei diritti dei disabili.

"Una bruttissima notizia mi ha raggiunto poc'anzi - ha commentato il sindaco Franco Miccichè -. È venuto a mancare Gianni Tuttolomondo: è stato mio assessore e più volte mi hanno colpito i suoi interventi sempre precisi e opportuni. La mia più commossa partecipazione a Marzio e alla famiglia".

"Con forte commozione esprimo il mio sentito cordoglio alla famiglia di Gianni e a tutti i suoi affetti - commenta la consigliera comunale Claudia Alongi -. Con lui ho condiviso la prima parte dell’esperienza da consigliere comunale e durante il periodo in cui lui ricopriva il ruolo di assessore abbiamo con convinzione promosso l’istituzione anche ad Agrigento della figura del Garante per la disabilità. Continuerò nel mio impegno affinché tale percorso intrapreso assieme giunga finalmente a compimento nel più breve tempo possibile anche in memoria del nostro caro Gianni".