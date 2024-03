Ladri in azione: "ripuliti" un distributore di carburanti e una rivendita di frutta e verdura

Dalla stazione di servizio, lungo la statale 115 all'uscita dal Villaggio Mosè, sono stati portati via soldi (non c'è la quantifica) e l'impianto di videosorveglianza. Dalla rivendita di frutta e verdura, in zona Esseneto, l'incasso della giornata lavorativa: circa 500 euro. Sono stati due i furti portati a termine durante la notte fra giovedì e ieri, fra la periferia e il centro di Agrigento. Ad occuparsi delle indagini, dopo essere accorsi sul posto e aver fatto i sopralluoghi, è la polizia.

Negli uffici del distributore di carburante, all'altezza del bivio per Naro, i malviventi si sono intrufolati dopo aver forzato la porta d'ingresso. Non si è innescato nessun allarme e i ladri hanno potuto "lavorare" con assoluta tranquillità. La scoperta è stata fatta all'alba, al momento della riapertura dell'attività.

Stesso copione, grosso modo, anche per la razzia alla rivendita di frutta e verdura: scardinata la saracinesca, i ladri sono riusciti - sempre in maniera indisturbata - a scassinare la cassaforte dove erano custoditi circa 500 euro. Ed anche in questo caso, la scoperta è stata fatta nell'esatto momento in cui il titolare si accingeva a riaprire l'attività commerciale.

E' stata la stessa "mano" a colpire? Un interrogativo che, inevitabilmente, si sono posti i poliziotti della sezione Volanti della questura che sono accorsi tanto al distributore di carburanti quanto al negozio di ortofrutta.