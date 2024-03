Un altro distributore di carburanti nel mirino dei ladri: scardinata la cassaforte e rubato l'incasso di più giorni

Un altro distributore di carburanti, la "Q8" della statale 189, nel mirino dei ladri. Dopo il furto di un paio di settimane addietro alla stazione di servizio della statale 115, all'uscita del Villaggio Mosè, è "toccato" all'impianto situato lungo la Agrigento-Palermo.

Non c'è nessuna certezza che ad agire sia stata la stessa banda di delinquenti. Ma è un'ipotesi investigativa fortemente tenuta in considerazione.

I ladri hanno rotto una finestra e si sono intrufolati negli uffici della "Q8" dove si sarebbero subito concentrati sulla cassaforte. E' stata scardinata e l'incasso di più giorni è stato, di fatto, portato via. Verosimilmente per non lasciarsi tracce dietro le spalle, è stato danneggiato, e anche pesantemente, l'impianto di videosorveglianza posto a presidio del distributore di carburante.

Delle indagini si stanno adesso occupando i carabinieri che hanno raccolto l'Sos lanciato dal titolare dell'impianto. Il bottino, a quanto pare, non sarebbe stato quantificato, ma è di certo ingente.

Dopo un periodo di relativa calma apparente, si sta registrando una nuova alzata di testa da parte della criminalità.