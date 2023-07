Posteggia sotto casa ma quando va a prendere l’auto non la trova più: 61enne denuncia il furto

Parcheggia l'auto, una Fiat Punto, nei pressi della sua abitazione ma poi, poco prima di mezzanotte, al momento di riprenderla, non la ritrova più. Ha 61 anni l’impiegato racalmutese che subito il furto della sua utilitaria. L'uomo è rimasto sbigottito quando non ha più ritrovato la vettura. Pensava inizialmente di avere dimenticato dove l’avesse parcheggiata con precisione, ma dopo una rapida ricognizione della zona ha avuto la consapevolezza che la sua Fiat Punto era stata rubata.

L’uomo ha subito sporto denuncia a carico di ignoti presso la stazione dei carabinieri. Spetterà proprio a loro, adesso, avviare le indagini per tentare di individuare i responsabili e magari ritrovare il mezzo che non risulta essere coperto da polizza assicurativa per incendio e furto.

Si procederà, prima di tutto, a verificare l’eventuale presenza di telecamere di video-sorveglianza.