Anche la segnaletica stradale va a "ruba": denunciati numerosi furti dall'ex Provincia

Anche guard rail e segnaletica stradale possono andare a "ruba". Letteralmente.

In questi giorni è l'ex Provincia ad aver denunciato alle autorità preposte ripetuti furti di guardrail e segnaletica lungo alcune strade di propria competenza. Gli ultimi "colpi", finalizzati a rivendere illegalmente il metallo, sono stati compiuti nelle ore notturne lungo la Spc 46 ex consortile Delia - Rocchielle - Mendola - Ferlazzano in direzione Delia, dalla progressiva 3+600, con l'asportazione di 8 lame di barriera di protezione per una lunghezza complessiva di circa 24 metri; sulla Sp 38/C Licata - contrada Cascino - Montesole (territorio di Licata) ove sono stati divelti e sottratti diversi segnali stradali indicanti varie situazioni di pericolo e divieti e sulla Sp 67 Licata - Torre di Gaffe, dove sono stati sottratti due segnali indicanti la deformazione del manto stradale.

L'ente invita i cittadini non solo alla prudenza, ma anche a denunciare eventuali episodi di sottrazione di quello che è un patrimonio pubblico.