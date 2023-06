Furgone prende fuoco sulla statale 640, il conducente riesce a mettersi in salvo

Un furgone ha preso fuoco mentre percorreva la strada statale 640 in prossimità del bivio per Maddalusa. Per cause ancora in corso di accertamento si sarebbe sviluppata improvvisamente una violenta fiammata dal vano motore. Preso dal panico il conducente del mezzo è riuscito ad accostare sul ciglio della strada e ad abbandonare l’abitacolo prima di essere investito dalle fiamme o, peggio, di rimanere coinvolto in una possibile esplosione per il contatto tra la benzina e il fuocol

all’improvviso

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno subito messo in sicurezza il mezzo e domato le fiamme. Degli accertamenti si occuperanno i poliziotti della sezione Volanti ma è molto probabile che la fiamme si siano sprigionate a causa di un problema all’impianto elettrico del furgone.