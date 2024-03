Svastica sulla fronte e attacchi social: gogna "no vax" per la deputata Savarino

Nuovi strascichi dell'atto vandalico condotto nei giorni scorsi in danno della sede agrigentina di Fratelli d'Italia.

Se unanime era stata la vicinanza al partito e alla deputata Giusi Savarino (che in quella struttura ha la segreteria politica) non solo degli esponenti di centrodestra, adesso persone che si ispirano verosimilmente agli stessi ideali hanno spostato la loro attività di diffamazione sui social.

Così già ieri sera era partita una vera e propria "shitstorm" organizzata da parte di profili fake e cosiddetti "chatbot" sulle pagine del partito, della stessa Savarino e di alcuni dirigenti di FdI. Ovunque campeggiano grafiche a tema vaccini e sulla "dittatura sanitaria" e il simbolo del gruppo "VV". A questo si aggiunge un atto mirato nei confronti della deputata di Fratelli d'Italia, cioè un fotomontaggio del suo volto con la svastica sulla fronte e un fumetto: "Sono una bugiarda criminale e voglio imporre la dittatura nazi-comunista".

"Ribadiamo che non ci faremo intimidire da questi vergognosi attacchi - dice in una nota il capogruppo all'Ars di FdI, Giorgio Assenza -. Abbiamo inoltrato denuncia alle autorità competenti per risalire agli incivili autori di questi post, quasi certamente gli stessi ignobili personaggi che hanno imbrattato i muri della sede di Giusi Savarino“.

La stessa deputata regionale è intervenuta: "Si tratta di un altro attacco vigliacco, con commenti e foto oltraggiosi postati con modalità analoghe sia nella pagina Facebook del gruppo all’Ars che in quella mia personale e in altre di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia. Mi indigna molto che la mia immagine sia associata a simboli rappresentanti il male assoluto e quindi lontani anni luce dalla mia storia personale e politica".