Forza la finestra ed entra nel bar: giovane ladro ruba tv color e soldi

Forza una piccola finestra e si introduce all’interno di un bar di via Manzoni. Malvivente solitario – almeno così sembrerebbe – ruba un televisore e 200 euro in contanti. Dell’attività investigativa, dopo che sul posto per la constatazione di furto sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura, si sta occupando la polizia. Agenti che hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza posto a presidio dell’esercizio commerciale. E a quanto pare, sarebbe stato notato – mentre appunto entrava in azione – un unico malvivente, forse un giovane. Un ladro solitario appunto che ha arraffato tutto quello che c’era da portar via: soldi e tv color, per poi dissolversi nel nulla.

I poliziotti adesso dovranno occuparsi, e hanno appunto in mano le immagini dei sistemi di videosorveglianza, dell’identificazione del criminale solitario. Non ci sono certezze investigative, ma non è escluso naturalmente che possa anche esserci stato un secondo uomo, posto a far da “palo” davanti l’esercizio commerciale di via Manzoni. Servirà verosimilmente del tempo per mettere dei punti fermi nell’inchiesta che è deputata all’identificazione del delinquente che ha creato danni al bar del centro cittadino di Agrigento.