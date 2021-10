Le indagini sulla scomparsa di Giuseppe Fallea, la Procura chiede l'archiviazione

Nessuna richiesta di proroga. La Procura chiede l'archiviazione delle indagini - per sequestro di persona - sulla scomparsa di Giuseppe Fallea, pensionato di Favara, sparito nel nulla a metà maggio dello scorso anno. Sulla richiesta dovrà pronunciarsi il gip, anche se non è escluso che la famiglia dell'anziano si opponga. Subito dopo la scomparsa dell'ottantatreenne venne sequestrata l'abitazione dell'uomo e della Matiz ritrovata diverse settimane dopo la scomparsa nelle campagne di Casteltermini. Restano fermi gli appelli dei familiari dell'anziano. Appelli che non hanno avuto però nessun esito.