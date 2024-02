Accoltellato dalla sorella per il rumore della Playstation: il 16enne è fuori pericolo

Il quadro clinico è decisamente migliorato. I medici della Rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento hanno sciolto la prognosi sulla vita del sedicenne di Favara accoltellato dalla sorella di un anno più grande. L'adolescente, per fortuna, adesso, non è più in pericolo.

Resta naturalmente ricoverato, ma verosimilmente verrà trasferito nelle prossime ore in un altro reparto del presidio ospedaliero di contrada Consolida. Ha rischiato grosso, anzi di più perché soltanto per un soffio il coltello da cucina non ha ferito il cuore.