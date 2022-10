Per strada con un coltellaccio, finisce nei guai un diciottenne

Detenzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E' per questa ipotesi di reato che un diciottenne di Favara è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Lo hanno fatto i carabinieri del Cio, la compagnia di intervento, mentre era in corso - ieri - l'esecuzione delle sette misure cautelari per quella che è stata l'operazione antidroga "Dark community".

Il giovane è stato intercettato e controllato in via Capitano Basile e gli è stato appunto sequestrato un coltello a serramanico di circa 16 centimetri.