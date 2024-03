Si allontana dagli arresti domiciliari per andare a fare la spesa: arrestata

Esce di casa, dove avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari, per andare a fare la spesa. Il braccialetto elettronico, inevitabilmente, lancia l'allarme e la 42enne viene arrestata per evasione. È stata riposta ai domiciliari, ma la sua posizione si è aggravata.

Si tratta della donna, C.P., di Menfi, accusata di stalking nei confronti di un’assistente sociale del Comune e arrestata a metà dello scorso febbraio.

Il gip, pronunciandosi sulla richiesta della procura, aveva già disposto il giudizio immediato nei confronti della donna che, in un primo momento, era sottoposta al divieto di avvicinamento che la obbligava a mantenersi a una distanza non inferiore a 500 metri dall’assistente sociale. Misura che la 42enne avrebbe violato, andando a trovare l'impiegata in ufficio e aggredendola verbalmente in quanto ritenuta responsabile dei provvedimenti adottati dal tribunale nei confronti dei suoi figli.