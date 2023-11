"Estorsione e rapina alla mamma per comprare la droga": arrestato 46enne

Con ogni mezzo o modo cercava - stando all'accusa - di ottenere denaro dalla madre per comprare la droga. E' per le ipotesi di reato di estorsione e rapina, reati commessi a partire dallo scorso anno, che un quarantaseienne è stato arrestato dai carabinieri. Militari dell'Arma che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, su richiesta della Procura. L'uomo è stato portato, così come appunto disposto dal gip, in una comunità terapeutica.

I carabinieri, a margine di un'inchiesta mirata sul disoccupato quarantaseienne, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza sul fatto che il licatese, con ogni mezzo e in ogni modo, cercasse di recuperare soldi, dalla madre, per comprare la sostanza stupefacente. Reati che sarebbero stati commessi - stando all'accusa - a partire dallo scorso anno.