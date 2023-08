"Esigeva minacciando i soldi per il parcheggio": 30enne denunciato per tentata estorsione

Con insistenza, ma anche minacciando, chiedeva, anzi esigeva, soldi per consentire il parcheggio al porticciolo turistico "Cesco Tedesco" di San Leone. Se è vero che gli agrigentini sono "abituati" ad avere a che fare con i posteggiatori abusivi, in questo caso, le pretese violente hanno infastidito e creato allarme in più automobilisti. Più persone hanno segnalato il "tizio" al numero unico d'emergenza, il 112. E al porticciolo turistico è subito accorsa la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti. Agenti che hanno immediatamente individuato e bloccato il parcheggiatore abusivo.

Nessun Daspo urbano, non questa volta. Il trentenne agrigentino è stato denunciato, alla Procura, per tentata estorsione, nonché sanzionato per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore abusivo. Pugno duro, anzi durissimo, questa volta, nei confronti di un parcheggiatore che ha suscitato - a detta degli automobilisti che hanno richiesto l'intervento della pattuglia - allarme e apprensione.