"Discrepanze ed erronee comunicazioni in merito agli Lsu": Comune restituisce soldi alla Regione

Il dipartimento regionale delle Autonomie locali batte cassa a palazzo dei Giganti e chiede, senza "se" e senza "ma", la restituzione del contributo non dovuto, a carico del Fondo Straordinario, di 16.331,84 euro. Il Comune di Agrigento impegna la somma sul capitolo del bilancio “Restituzione contributi regionali non dovuti”. Passo necessario, appunto, per restituire al dipartimento delle Autonomie locali i soldi.

Il fondo straordinario

Con legge regionale del 2014 è stato costituito, al dipartimento regionale delle Autonomie locali, il fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio da ripartire con decreto dell’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’assessore regionale per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Con cadenza trimestrale, anche palazzo dei Giganti comunica al dipartimento regionale i dati sulla consistenza dei dipendenti appartenenti all’ex bacino dei lavori socialmente utili stabilizzati a tempo parziale. E lo fa per l'erogazione del relativo contributo a carico del Fondo straordinario.

Cosa è successo

A metà maggio scorso, il dipartimento regionale delle Autonomie locali ha comunicato che, a seguito di controlli effettuati, si sono rilevate, per seconda trimestralità del 2021 e seconda trimestralità del 2022, alcune "discrepanze relative al personale in servizio al Comune di Agrigento per le quali è stato erogato il relativo contributo, dovute a erronee comunicazioni e a erronee acquisizioni dei dati trasmessi". E a questo punto il dipartimento, appunto, ha chiesto la restituzione dei fondi e il recupero di complessivi 16.331,84 euro erogati in più al Comune di Agrigento.