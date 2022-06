Emigrato torna in città con una Ferrari e viola per 3 giorni consecutivi la Ztl: multato

Torna in città, nella “sua” Agrigento, per un periodo di ferie estive e affitta una Ferrari. Una Testarossa con la quale, per tre giorni consecutivi, viola la zona a traffico limitato di via Atenea. Ad immortalarlo le telecamere di Porta di Ponte. Dopo la prima e la seconda multa, la polizia municipale ha cercato di capire di chi fosse quella preziosa autovettura per contestare l’infrazione stradale che, nel frattempo, sono appunto diventate tre. Di fatto, ogni giorno, per tre dì consecutivi, il giovane agrigentino – forse semplicemente per fare un giro lungo il “salotto buono” della città – è entrato nella zona a traffico limitato senza tenere in considerazione gli orari imposti con ordinanza di palazzo dei Giganti.

Per le tre violazioni, gli agenti della polizia municipale hanno elevato multe da 96 euro ciascuna. Sanzioni che potranno diventare da 68 euro ciascuna se pagate entro cinque giorni dalla notifica. I vigili urbani si sono però anche premurati di rintracciare e convocare il giovane agrigentino distratto, spiegandogli che esiste un cartello – con tanto di indicazioni orarie – che regola la Ztl di via Atenea. Naturalmente anche se il giovane aveva preso in affitto la Ferrari, pagando oltre 5 mila euro per una sola settimana di noleggio, le sanzioni per violazione della zona a traffico limitato dovrà pagarle lui.

Durante tutto il 2021, la polizia municipale di Agrigento ha elevato per violazioni al codice della strada e della Ztl di via Atenea un totale di 4.883 contravvenzioni, per complessivi 216.413 euro. Nel caso delle violazioni alla Ztl sono determinanti le telecamere di videosorveglianza, collegate con la centrale operativa di Villaseta, di Porta di Ponte.