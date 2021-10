Amministrative 2021, torna un sindaco nel comune sciolto per mafia: Di Bennardo vince a San Biagio Platani

Ore 18.23. C'è un secondo sindaco eletto in provincia. Si tratta di Salvo Di Bennardo, che con un ristrettissimo margine ha superato Michele Di Piazza a San Biagio Platani. Al momento non si festeggia ancora nel comune sciolto per mafia, perché la differenza sarebbe di appena 70 voti e sono in corso le operazioni di verifica. Restano i trend fin qui tracciati, anche se i numeri ovviamente stanno man mano crescendo grazie al proseguo delle operazioni di spoglio e nei grandi centri sembra ormai si punti ovunque al ballottaggio. A Favara Antonio Palumbo continua a restare in testa con oltre 4300 voti, segue Salvatore Montaperto con 3800 voti. A Porto Empedocle continua il testa a testa tra Martello e Iacono, così come a Canicattì il confronto tra Corbo (che è a quota 4400) e Sciabarrà (3500 voti). Nessuna nuova, al momento, da Montevago.

Ore 17.10. C'è il primo nuovo sindaco in provincia di Agrigento: a Montallegro Giovanni Cirillo l'ha spuntata su Andrea Iatì. Montevago, con 800 schede scrutinate su 2000 è avanti Margherita La Rocca Ruvolo, mentre a Porto Empedocle resta il testa a testa tra Martello e Iacono, con Lattuca che segue a brevissima distanza. A Favara Palumbo resta in testa e ha superato ormai quota 3mila preferenze. A Canicattì Corbo è nettamente avanti con oltre 3800 voti, seguito da Sciabarrà a 2900 preferenze. Continua lo spoglio a San Biagio Platani con Salvatore Di Bennardo che è avanti di 130 preferenze con l'80% delle schede scrutinate.

Ore 16.39. Lieve recupero a Porto Empedocle di Salvo Iacono, che ha superato Rino Lattuca ed è al momento testa a testa con Calogero Martello. A Favara resta in testa Antonio Palumbo, che ha superato quota 2200 voti e resta a quattrocento voti di distacco da Totò Montaperto e a oltre 600 da Giuseppe Infurna. A Canicattì resta il testa a testa tra Vincenzo Corbo e Cesare Sciabarrà, così come combattuto lo spoglio è a Montevago e Montallegro.

Ore 15,57. Cominciano ad intravedersi i primi risultati, parziali e inattendibili naturalmente. Per il momento, a Porto Empedocle si profila un testa a testa fra i candidati sindaco Lattuca e Martello. Inizialmente era in testa Martello, ma poi - per una manciata di voti - è stato superato da Lattuca. A Canicattì, il candidato sindaco Corbo "viaggia" sul 34 per cento delle preferenze. Dietro di lui, con quello che è un testa a testa fra i due candidati, l'uscente Di Ventura (29%) e il candidato Sciabarrà (28%). A Favara, è avanti Palumbo con circa 1400 preferenze. Segue Montaperto con 1.200 e Infurna è a quota mille circa. A Montallegro sembra essere avanti Giovanni Cirillo rispetto a Iatì, mentre a San Biagio Platani - dove gli elettori che si sono recati alle urne sono stati oltre l'80 per cento - si registra un testa a testa.

Ore 15. I cittadini hanno deciso. Nei sei comuni chiamati alle urne si sono chiuse alle 14 avviando le procedure di spoglio che entro oggi in diversi casi individueranno i nuovi sindaci e i componenti dei consigli comunali.

La parola d'ordine, un po' ovunque, è stata "astensione", anche se con numeri non particolarmente negativi. Questo non è solo un importante segnale di disincanto da parte dei cittadini, ma in alcuni casi avrà un'importante ripercussione sulle elezioni.

Un esempio è Favara, uno dei tre centri in cui si vota con il proporzionale. Qui, nella sfida tra Salvatore Montaperto, Giuseppe Infurna e Antonio Palumbo è abbastanza probabile che si vada ad un'elezione diretta a primo turno.

Resta concreta l'ipotesi ballottaggio a Canicattì e Porto Empedocle, ma questo soprattutto a causa dell'alto numero di candidati: 5 a Porto Empedocle (Ida Carmina, Calogero Martello, Salvo Iacono, Gianni Hamel, Salvo Iacono) e 4 a Canicattì (Ettore Di Ventura, Cesare Sciabarrà, Vincenzo Corbo, Fabio Falcone).

Ad elezione diretta vanno certamente i comuni con il maggioritario come Montallegro (a sfidarsi saranno Andrea Iatì e Giovanni Cirillo), Montevago (Margherita La Rocca Ruvolo e Giuseppe Arcuri) e San Biagio Platani (Michele Di Piazza e Salvatore Di Bennardo).

(Aggiornato alle ore 17.20)