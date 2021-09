Amministrative 2021, a Favara tre i candidati sindaco: Infurna, Montaperto e Palumbo

Il dado è tratto: a Favara le prossime elezioni amministrative saranno una gara a tre.

Ad ufficializzare le proprie candidature sono stati infatti l'ex deputato Giuseppe Infurna (sostenuto da Azzurri per Favara, Lega, Onda & Cambiare passo, Democrazia cristiana, Forza Italia), l'ex assessore provinciale Salvatore Montaperto (sostenuto da #DiventeràBellissima, Fratelli d'Italia, Udc, Facciamo Squadra con Montaperto sindaco, Montaperto per Favara, Vivi Favara e Fab..Aria nuova), e l'ex consigliere comunale Antonio Palumbo (Favara per i Beni Comuni, L'Altra Favara e Partito Democratico).

Infurna ha presentato come assessori designati: Marcello Zarcone, Luca Sciumè, Claudia Milioti, Nancy Mannino, Peppe Di Miceli e Antonella Morreale.

Salvatore Montaperto ha indicato come assessori designati Leonardo Pitruzzella, Marilì Chiapparo, Salvatore Giudice, Valerio Di Miceli e Domenico Bunone.

Antonio Palumbo ha invece indicato come assessori designati Pierre Vaccaro, Antonio Liotta, Laura Mossuto, Antonella Morreale e Angelo Airò Farulla.

Ecco i candidati consiglieri:

A sostegno di Antonio Palumbo ci sono le liste:

Favara per i Beni comuni: Angelo Airò Farulla, Carmela Avenia, Claudia Baio, Luciano Ballarò, Gioacchino Capodici, Maria (detta Mariella) Casà, Concetta Castronovo, Amedeo (detto Dino) Cavallaro, Maximilian (detto Massimo) Centineo, Pasquale Cucchiara, Calogero Di Caro, Giovanni (detto Giuseppe) Distefano, Francesca Galiano, Lorena Infantino, Salvatore Lombardo, Antonio Lupo, Vanessa Miceli, Michelangelo Palermo, Rosetta Proietto, Giuseppe Pullara, Ilenia Rinoldo, Antonietta (detta Antonella) Russello, Gabriele Rosario Sorce, Annalisa Agrò.

L'Altra Favara: Calogero (detto Lillo) Attardo, Angela Cucchiara, Carmelo Costa, Ilaria Costanza, Pierre Vaccaro,

Rossana Pecoraro, Salvatore Di betta, Carmelina Pullara, Davide Mendolia, Rosa Maria Amato, Emanuele Imbergamo, Concetta Agliata, Salvatore Alba, Danilo Baio, Luigi Principato, Giuseppina Cenci, Antonio Mulè, Elena Aleo, Vincenzo Sottile, Carmen Arnone, Gaspare Agliata, Miriam Russello, Raimondo Sutera Sardo, Elisabetta Giglia.

Partito Democratico: Antonio Liotta, Simone Di Paola, Giuseppe Zambito Marsala, Salvatore Bellavia, Mariagrazia Cacioppo, Maria Carapezza, Roberto Costa, Alberto Crapanzano, Liborio Cuva, Salvatore D'Oro, Mariantonietta Infantino, Lia Maria (detta Lia) Minio, Ignazio Morello Baganella, Salvatore Nicotra, Antonino (detto Nino) Pirrera, Angela Salvaggio, Claudio Sannino, Marianna (detta Maria) Veneziano Broccia, Antonio Pecoraro, Lorena Porta, Roberto Baldo, Carmelo Baio, Danila Bennardo.



(in aggiornamento)