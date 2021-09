Amministrative a Porto Empedocle, è corsa alla poltrona di sindaco: cinque i candidati

E' un full di candidature a sindaco quello che si prospetta nella Vigata di Andrea Camilleri. Sono infatti cinque i candidati sindaco che si contenderanno la poltrona di via Roma alle prossime elezioni amministrative.

Partiamo dal sindaco uscente, Ida Carmina, che sarà candidata con il Movimento 5 Stelle e che ha indicato come assessori designati Rossella Libra, Francesco La Novara e Giuseppe Morreale.

Seguono, in ordine alfabetico, l'ex candidato sindaco Gianni Hamel, sostenuto da Primavera Empedoclina; l'ingegnere Salvo Iacono, sostenuto dal Sviluppo per Porto Empedocle, Liberi e Capaci e Isola Empedoclina e che ha designato come assessori Maurizio Restivo, Calogero Provenzano e Rosetta Casella; il consigliere comunale Rino Lattuca, sostenuto dalle liste Fratelli d'Italia, Lattuca Sindaco, SiAMo Vigata e Udc e che ha designato come assessori Stefania Falzone, Sergio Taormina, Salvatore Prestia e Francesco Messina, e il già consigliere provinciale e comunale Calogero Martello, sostenuto da Noi Per e Forza Italia.

Ecco i candidati consiglieri:

Liste a sostegno di Rino Lattuca:

Udc: Michelangelo Bruno Gallo, Mariangela Cacciatore, Davide Cristiano, Andrea Distefano, Raouia Fathallah, Paola Gangarossa, Antonia (detta Antonella) Genovese, Sergio Mantese, Salvatore Marullo, Tiziana Concetta Mendola, Melania Nuara, Giovanna Principato, Giuseppe Racinello, Gerlando Sardo Cardalano, Marco Siragusa (detto Siracusa), Giuseppina (detta Giusy o Giusi) Spoto.

Lattuca sindaco: Maria Cristina Arnone, Assuntina Costa, Stefano De Caro, Pasquale Iacono, Marcello La Placa, Giusy (detta Giusi) Lattuca, Gaspare Salemi, Giuseppe Salamone, Carmelo Santa Maria, Febo Cambacorta, Calogero Putrone, Emilia Nobile, Fabrizio Marino, Foere calcetti, Isabella Patti e Salvatore Cutaia;

SiAmo Vigata: Paolo Farruggio, SebastianoLenea, Vittorio Alessandro Albano, Simona Pavesio, Giovanni Vangheri, Willaim Rizzo, Marco D'Anna, Simona Ciffa, Calogero Bonfiglio, Melchiorre Indelicato, Giuseppina Tuttolomondo, Krizia Filippazzo, Patrizzia Palasciano, Santina Piazza, Giuseppe Castelli, Manuel Messina.

Fratelli d'Italia: Salvatore Alletto, Luana Bonfiglio, Dalila Lucia Callea, Emanuel Castelli, Gabriele Iacono Quarantino, Marco Beniamino La Mendola, Roberto Marcolo, Agata Mulè, Elide Patti, Sharon sacco, Doriana Sanfilippo, Rosetta Schillaci, Giuseppe Todaro, Michele Trupia, Veneziani Angela, Saslvatore (detto Totò) Zoppo.

(In aggiornamento)