Edili Fillea Cgil, eletto il segretario generale: è Franco Cosca

Franco Cosca, 58 anni, sposato e con tre figli, è il nuovo segretario generale degli Edili Fillea Cgil Agrigento. E' stato eletto con voto unanime dell’assemblea generale di Agrigento, alla presenza del segretario confederale Cgil di Agrigento Alfonso Buscemi e del segretario generale Fillea Sicilia Giovanni Pistorio.

Cosca subentra a Vito Baglio che in prossimità del raggiungimento della pensione ha voluto anticipare e favorire un ricambio alla guida della categoria agrigentina. Sono stati anni bui in questo settore per l’occupazione degli addetti falcidiati dalla crisi economica che ha bloccato gli investimenti e spesso dove questi ci sono stati per diversi ragioni i cantieri non sono partiti o bloccati sul nascere, dopo a causa della pandemia ancora in atto. “Un grazie – dichiara Alfonso Buscemi – al compagno Baglio per il lavoro svolto alla guida della categoria in anni difficili lo stesso accompagnerà la transizione nei prossimi mesi non facendo mancare il suo contributo per la conoscenza e l’esperienza acquisita”.

Franco Cosca, già segretario generale Fillea Cgil Caltanissetta, viene eletto a scavalco con Agrigento mettendo in atto, il primo in Sicilia, la riforma voluta dalla Cgil nazionale nella propria conferenza d’organizzazione con l’accorpamento di alcuni territori omogenei e limitrofi al fine di creare sinergia.

L’elezione di Franco Cosca è da inquadrare nel rinnovamento che la Cgil i Agrigento ha avviato di concerto e in linea con al Cgil siciliana e tutte le federazioni di categoria, rinnovamento che ha come obiettivo il radicamento nel territorio, il proselitismo, il lavoro di squadra con la confederazione e i tanti compagni della “ tutela individuale” senza i quali il sindacato offrirebbe servizi zoppi. Per Giovanni Pistorio è un successo organizzativo che deve aprire la strada ad altri esperimenti utili a rafforzare rappresentanza e rappresentatività.

Sono stati collegati anche Maurizio Maurizi, segretario nazionale organizzativo Fillea Cgil, e Ignazio Giudice, segretario organizzativo Cgil Sicilia oltre che alla guida della Cgil Caltanissetta, entrambi hanno augurato un proficuo lavoro alle strutture sia confederali che di categoria.