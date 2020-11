L'inchiesta sulla discarica di Siculiana, Procura ricorre in Cassazione contro l'annullamento sequestro

La Procura della Repubblica di Agrigento ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del tribunale del Riesame con la quale è stato annullato il decreto di sequestro del gip di Agrigento. Circa due mesi fa, infatti, il giudice per le indagini preliminari aveva apposto i sigilli ad uno dei principali siti siciliani per il conferimento dei rifiuti: la discarica sub comprensoriale di contrada Matarano a Siculiana, impianto di proprietà del gruppo Catanzaro srl.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'annullamento del sequestro della discarica era stato ordinato dal tribunale del Riesame di Agrigento per presunti vizi di forma ritenuti non essenziali dalla Procura che per tali motivi ha proposto ricorso per Cassazione. Secondo la Procura, la discarica di contrada Matarano presenta profili di irregolarità amministrativi nelle autorizzazioni e concessioni e avrebbe prodotto fenomeni di contaminazione delle acque ed emissioni di biogas inquinanti.