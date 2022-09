Scuola, doppi turni di lezione in vista per gli alunni della media di Giardina Gallotti

Nonostante i ritardi nel completamento dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento privato, affittato dal Comune di Agrigento e adibito a locali didattici per gli alunni di scuola media del plesso di Giardina Gallotti dell'Istituto comprensivo Anna Frank, l'anno scolastico è iniziato regolarmente grazie alla disponibilità di un'aula messa a disposizione dalla parrocchia Santa Maria della Pietà.

Prossimamente però, anche i locali della chiesa dovranno essere interessati da opere di manutenzione e per alunni e docenti, si prospettano i doppi turni di lezione.

Dall'emergenza Covid la parrocchia ha accolto due classi di scuola elementare, dallo scorso mese di marzo poi, secondo quanto riferito dal dirigente scolastico Alfio Russo, i proprietari dello stabile dove ha sede la scuola media, avrebbero deciso di sfruttare il bonus statale per ristrutturare l'edificio e, non essendo ancora state completate le opere, anche la classe di scuola media è stata allestita nei locali della parrocchia.

Secondo quanto detto dal preside dell'Istituto, dal Comune avrebbero garantito l'imminente inizio dei lavori di manutenzione dell'aula parrocchiale e che non avendo altri locali disponibili, la scuola sarà costretta a sfruttare i locali “prestati” alle elementari, programmando i doppi turni di lezione. Un disagio, che per come è stato assicurato al dirigente scolastico, non dovrebbe superare le 72 ore.