Coronavirus, il bollettino dell'Asp: ancora un decesso, 7 ricoveri e oltre 200 positivi

Un morto martedì ad Agrigento, 139 nuovi positivi e 4 ricoveri. Tre invece le ospedalizzazioni nella giornata di mercoledì e appena 75 i contagiati. Questi i dati, diramati dall'Asp di Agrigento, per gli ultimi due giorni. Azienda sanitaria provinciale che, oggi, ha reso noto che i report, d'ora in avanti, avranno cadenza settimanale.

Il focus sugli ospedali

I ricoverati nelle strutture sanitarie provinciali al 18 gennaio sono 26 (-11). Al "San Giovanni di Dio" si trovano 9 ricoverati (-2), 11 (-3) all'ospedale "Parlapiano" di Ribera e 4 (-1) al "Giovanni Paolo II" di Sciacca". Quattro (+1) i ricorati in terapia intensiva, tutti nell'ospedale crispino. Infine ci sono 7 (+1) ricoverati non residenti in provincia di Agrigento e non ricompresi nel totale.

I contagi Comune per Comune

Al 18 gennaio ecco la situazione dei contagi: Agrigento ha 189 positivi; Alessandria della Rocca: 5; Aragona: 25; Bivona: 22; Burgio: 2; Calamonaci: 4; Caltabellotta: 8; Camastra: 5; Cammarata: 20; Campobello di Licata: 24; Canicattì: 81; Casteltermini: 14; Castrofilippo: 7; Cattolica Eraclea: 7; Cianciana: 17; Favara: 187; Grotte: 7; Joppolo Giancaxio: 4; Licata: 79; Lucca Sicula: 7; Menfi: 29; Montallegro: 3; Montevago: 3; Naro: 12; Palma di Montechiaro: 25; Porto Empedocle: 39; Racalmuto: 11; Raffadali: 32; Ravanusa: 10; Realmonte: 24; Ribera: 23; Sambuca di Sicilia: 13; San Biagio Platani: 9; San Giovanni Gemini: 27; Sant'Angelo Muxaro: 5; Santa Elisabetta: 4; Santa Margherita di Belìce: 15; Santo Stefano di Quisquina: 20; Sciacca: 131; Siculiana: 12; Villafranca Sicula: 6.

Covid free: Comitini.