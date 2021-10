Covid, nuovo caso all'istituto Mariano Rossi e altri 9 alunni positivi dopo lo screening

Adesso è la scuola secondaria di secondo grado ad essere colpita: un ragazzo è stato contagiato e posto in isolamento. Stessa sorte per tutta la sua classe comprese le famiglie e gli insegnanti. Nel frattempo si sono conclusi i test sul gruppo di bambini del focolaio sviluppato nei giorni scorsi

L'istituto comprensivo "Mariano Rossi" fa i conti, ancora una volta, con i contagi da Covid. Adesso è la scuola secondaria di secondo grado ad essere colpita: un ragazzo è infatti risultato positivo al tampone e, per questo, tutta la sua classe, compresi gli insegnanti, è stata posta in quarantena fiduciaria.

Il nuovo contagio viene accertato proprio quando si erano concluse le operazioni di screening di tutti quegli alunni (circa 180) che nei giorni erano stati coinvolti nel focolaio scaturito dalla positività di un insegnante "no-vax". Il risultato dei test è stato tutto sommato soddisfacente: soltanto in 9 sono risultati positivi, poteva andare decisamente peggio. Per loro la quarantena, con le rispettiva famiglie, continuerà fino allo scadere dei canonici 10 giorni.