Covid a Favara, si torna in classe da lunedì all'istituto Falcone-Borsellino

Riprenderanno in presenza, a partire da lunedì, le lezioni all'istituto comprensivo Falcone-Borsellino di via Ragionere Angela D'Oro a Favara. In queste ore, i locali vengono sanificati da un'impresa incaricata dall'amministrazione comunale. E questo perché è stato riscontrato negli scorsi giorni un caso di positività al Covid-19. Con questa è stata la quinta volta - da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria da Coronavirus - che la scuola viene chiusa e si sospendono le lezioni. I contagi non si sono però mai verificati all'interno dell'istituto scolastico, avendo funzionato tutte le misure precauzionali previste dai protocolli.

Secondo il report dei dati di sorveglianza sanitaria diramato ieri sera dall'Asp di Agrigento, a Favara, ieri appunto, risultavano esserci 54 pazienti "attualmente positivi".