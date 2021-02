Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 13 nuovi positivi e boom di guariti

In ospedale, in degenza ordinaria/subintensiva restano in 32: 26 al San Giovanni di Dio, 4 a Sciacca e 2 in ospedali fuori provincia. Restano 5 le persone ricoverate in Terapia intensiva

Su 307 tamponi effettuati sono 13 i nuovi positivi al Coronavirus. Nelle ultime ore, per fortuna, non ci sono stati nuovi ricoveri in ospedale, né tantomeno decessi. Boom di guariti invece con ben 52 agrigentini che si sono lasciati alle spalle l'incubo del Covid.

In ospedale, in degenza ordinaria/subintensiva restano in 32: 26 al San Giovanni di Dio, 4 a Sciacca e 2 in ospedali fuori provincia. Restano 5 le persone ricoverate in Terapia intensiva e scendono a 2 invece gli agrigentini che sono ospiti di strutture lowcare.

Ad Agrigento, stando al report dell'Asp, gli attualmente positivi risultano essere 73; 0 ad Alessandria della Rocca; 1 ad Aragona; 0 a Bivona e Burgio; 3 a Calamonaci; 1 a Caltabellotta; 4 a Camastra; 39 a Campobello di Licata; 26 a Canicattì; 15 a Casteltermini; 0 a Castrofilippo; 7 a Cattolica Eraclea; 0 a Cianciana e a Comitini; 54 a Favara; 1 a Grotte; 2 a Joppolo Giancaxio; 64 a Licata; 0 a Lucca Sicula; 3 a Menfi; 6 a Montallegro; 16 a Montevago; 23 a Naro; 16 a Palma di Montechiaro; 34 a Porto Empedocle; 5 a Racalmuto; 23 a Raffadali e 10 a Ravanusa. Ed ancora 7 i positivi a Realmonte; 26 a Ribera; 2 a Sambuca di Sicilia; 0 a San Biagio Platani; 5 a San Giovanni Gemini; 0 a Sant'Angelo Muxaro; 2 a Santa Elisabetta; 3 a Santa Margherita di Belìce; 0 a Santo Stefano Quisquina; 36 a Sciacca; 30 a Siculiana e 0 a Villafranca Sicula.