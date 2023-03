Lascia lo zaino nel furgone e consegna il pacco: corriere derubato al viale Della Vittoria

Lascia il furgoncino lungo il viale Della Vittoria, per effettuare la consegna di un pacco, e nel giro di neanche 20 minuti gli sparisce lo zaino che aveva lasciato all'interno dell'abitacolo. E' accaduto al corriere di una nota catena, un agrigentino quarantenne. All'interno dello zaino, l'impiegato aveva circa 50 euro, nonché bancomat e carte di credito personali.

Fra incredulità e rabbia, il quarantenne non ha potuto far altro che comporre il numero unico d'emergenza e lungo il viale Della Vittoria si sono portati i poliziotti delle Volanti. Agenti che hanno subito rastrellato il Viale, ma non è stato trovato nessun possibile sospetto.

Il furto è stato messo a segno fra le ore 17 e le 17,20, quindi in pieno giorno. Nessuno si sarebbe però accorto di nulla e nel tratto dove il malvivente si è appropriato dello zaino del lavoratore non risultano esserci telecamere di videosorveglianza.