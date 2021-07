Vaccini, la Regione ci riprova: da domani fino a martedì tornano gli "Open Days"

Tutta la popolazione, dai 12 anni in su, potrà presentarsi senza prenotazione in tutti gli hub dell'isola per ottenere la somministrazione del siero Pfitzer o Moderna

Ci si potrà vaccinare liberamente a partire da domani e fino a martedì 6 luglio. La Regione siciliana ci riprova con gli "Open Days" per tutta la popolazione dai 12 anni in su. Un'iniziativa pensata per dare, ancora una volta, una spinta decisiva alla vaccinazione di massa e per convincere ancora gli scettici sulla scelta consapevole e sicura del siero anti Covid.

I punti vaccinali dell'isola, i cosiddetti "hub", saranno a disposizione per tre giorni: accoglieranno tutti i cittadini che decideranno vaccinarsi senza prenotazione. Niente Astrazeneca o Johnson & Johnson: si utilizzeranno i sieri Pfizer e Moderna. L’obiettivo è cercare di immunizzare quanti più siciliani possibile, dato che varianti virali - soprattutto la "Delta" - preoccupano gli esperti e, purtroppo, sono state rilevate anche nell'isola.

La comunicazione ufficiale dell'avvio degli "Open Days" dal 4 al 6 luglio arriva direttamente l’assessorato alla salute della Regione siciliana.