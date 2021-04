Crescono i contagi da Coronavirus: stop alle lezioni in presenza

I contagi da Coronavirus non si arrestano, il sindaco Matteo Ruvolo ordina la sospensione dal 19 aprile al 22 aprile dell’attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, per asili pubblici e privati asili e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Il provvedimento stabilisce che rimarrà garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori.

Sono al momento 217 i soggetti positivi attualmente in trattamento.