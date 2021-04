Coronavirus, il bollettino dell'Asp: sono 59 i nuovi positivi, stabili i ricoveri

Trentotto le persone guarite, 12 i pazienti che si trovano attualmente in terapia intensiva

Sono cinquantanove i nuovi soggetti positivi al Coronavirus riscontrati nella giornata di ieri. I numeri sono contenuti, come sempre, nel bollettino ufficiale diramato dall'Azienda sanitaria provinciale. Al momento c'è un solo ricovero, che è assistito in una struttura "lowcare", mentre 12 sono i ricoverati in terapia intensiva. Trentotto invece i guariti.

Ecco i numeri degli attuali soggetti in trattamento: Agrigento 158 contagiati; Alessandria della Rocca: 4; Aragona: 9; Bivona: 15; Burgio: 4; Calamonaci: 7; Caltabellotta: 6; Camastra: 1; Cammarata: 9; Campobello di Licata: 52; Canicattì: 295; Casteltermini: 17 (di cui 2 migranti presso strutture di accoglienza); Castrofilippo: 19; Cattolica Eraclea: 64; Cianciana: 1; Comitini: 10 (di cui 3 migranti presso strutture di accoglienza); Favara: 153; Grotte: 8; Joppolo Giancaxio: 0; Licata: 167; Lucca Sicula: 0; Menfi: 13; Montallegro: 28; Montevago: 6; Naro: 2; Palma di Montechiaro: 147; Porto Empedocle: 62; Racalmuto: 6; Raffadali: 78; Ravanusa: 76; Realmonte: 2; Ribera: 111; Sambuca di Sicilia: 29; San Biagio Platani: 11; San Giovanni Gemini: 9; Sant'Angelo Muxaro: 10; Santa Elisabetta: 2; Santa Margherita di Belìce: 30; Santo Stefano Quisquina: 2; Sciacca: 80; Siculiana: 13 (uno è un migrante ospitato presso il Villa Sikania) e Villafranca Sicula: 2. Sulle navi accoglienza migranti si trovano al momento 5 soggetti positivi.