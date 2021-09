Coronavirus, nelle ultime 24 ore 877 nuovi casi (+79 in provincia): cala il numero delle persone ricoverate

Nelle ultime 24 ore sono 877 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia. Numero quasi identico rispetto al giorno prima (appena due in più oggi) e che viene fuori però su 19.357 tamponi processati, ben 5 mila in meno di ieri. Per effetto di questo dato il tasso di positività, oggi del 4,5%, è in aumento (ieri era del 3.5%). E' quello che emerge nelle pieghe del bollettino del ministero della Salute diramato nel pomeriggio.

Come nei giorni precedenti si ripresenta il "caso" dei decessi. Che in Sicilia - come di consuetudine nelle ultime settimane - sono comunicati in ritardo. I morti riportati sono 29 ma dal Ministero comunicano che si riferiscono anche a giorni precedenti, così suddivisi: uno è di oggi, sette si riferiscono a ieri, 14 registrati giorno 6 settembre, due giorno 5 settembre, 3 il giorno 3 settembre e infine due giovedì della scorsa settimana.

Questa la situazione negli ospedali. I posti letto occupati nelle aree non gravi sono 27 in meno rispetto a ieri (823), mentre nelle terapie intensive sono 116 le persone ricoverate, come 24 ore fa, con sei nuovi ingressi. Il totale degli attualmente positivi è di 28.016 persone, mentre al momento sono 27.077 coloro che si trovano in isolamento domiciliare. Il totale delle persone che hanno perso la vita dall'inizio della pandemia è di 6.513.

La mappa dei contagi per provincia: a Palermo sono 138 i nuovi casi registrati. Messina 243, Catania 171, Siracusa 111, Agrigento 79, Trapani 48, Caltanissetta 47, Ragusa 38. Chiude Enna con due.

Il Covid in Italia

Il bollettino di oggi in Italia, mercoledì 8 settembre, registra 5.923 nuovi casi (con 301.980 tamponi tra molecolari e antigenici) e 69 morti. Il tasso di positività di oggi è al 2%. Il totale dei casi sale a 4.585.423. Il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia sale così a 129.707. Sono 564 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1), 4.235 i ricoveri negli altri reparti (-72), secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono ora 131.581 (-2,206). I guariti totali invece salgono a 4.324.135 (+8.058). La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia che è l'unica in zona gialla.

Nel bollettino di ieri sono stati registrati 4.720 nuovi casi (su 318.865 tamponi effettuati) e 71 morti. Mentre si parla di terza dose di vaccino anche in Italia, ci sono oltre 39 milioni di vaccinati completi contro il coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento del report vaccini del ministero della Salute con i dati fino alle 6 di oggi, sono precisamente 39.072.107 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 72,34 % della popolazione over 12. In tutto sono 79.703.348 i vaccini somministrati finora.

