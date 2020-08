Covid, 42 nuovi positivi sull'isola: 4 migranti a Lampedusa e 2 casi nell'Agrigentino

Sono complessivamente 42 (+13 rispetto a ieri), di cui cinque migranti (quattro a Lampedusa che fa parte dell'Asp di Palermo e uno a Messina), i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal quotidiano report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità. Sono stati 2.042 i tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana.

Attualmente i casi di Coronavirus nell'isola sono 604: gli ospedalizzati sono 48, di cui sei ricoverati in terapia intensiva, numero quest'ultimo che si mantiene stabile da tre giorni.

Su base provinciale l'incremento maggiore di contagi si registra nel Palermitano (16), seguono il Ragusano (8) e il Siracusano (5). In ciascuna delle province di Catania e di Messina ci sono, rispetto a ieri, cinque casi in più, mentre nel Nisseno e nell'Agrigentino si registra rispettivamente un incremento di 3 e 2 casi. Si tratta, questo ormai è risaputo, dei giovani di Porto Empedocle che sono rientrati da una vacanza a Malta e che sono risultati positivi al tampone rino-faringeo ieri sera e stamattina.

Dall'inizio dell'emergenza sono 3.645 le persone risultate positive al virus, 2.757 i guariti e 284 le vittime.

Coronavirus, la situazione in Italia

Coronavirus, gli aggiornamenti della situazione epidemiologica in Italia nel bollettino di oggi giovedì 13 agosto 2020. Sono numeri preoccupanti quelli che arrivano dal Ministero della Salute. I nuovi contagi sono 523, in deciso aumento rispetto ai 481 casi di ieri e ai 412 di martedì. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva (+2) e gli ospedalizzati con sintomi (+7). Balzo in avanti delle persone attualmente positive al Covid (+290). Sei le vittime registrate nelle ultime 24 ore.

Il trend al rialzo prosegue ormai da almeno un paio di settimane. Sotto accusa gli assembramenti legati alla movida e il rientro dei vacanzieri da altri Stati europei, anche se va sottolineato che ogni focolaio fa storia a sé. Proprio oggi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che prevede il tampone rapido per chi torna da Grecia, Spagna, Croazia, Malta e il divieto di ingresso dalla Colombia. "Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti" ha detto il ministro spiegando il provvedimento.