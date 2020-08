Covid-19, secondo positivo a Porto Empedocle: è il terzo caso dello stesso focolaio

Secondo caso di Covid-19 a Porto Empedocle. Si tratta sempre di un ragazzo del gruppo rientrato domenica sera da Malta. I due empedoclini erano assieme all'agrigentino che è stato il primo a risultare positivo al tampone rino-faringeo per la ricerca del virus. Il focolaio dei tre contagi dovrebbe dunque essere lo stesso. "Purtroppo penso che si tratti di un focolaio legato a tutti i giovani che sono rientrati da Malta in questi giorni. A Canicattini sono addirittura 11 i giovani che rientrati da Malta sono risultati essere positivi al Coronavirus - ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - . Facciamo la massima attenzione, bisogna usare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto dove non è possibile mantenere la distanza di oltre un metro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri giovani empedoclini che facevano parte della stessa compagnia di amici (dovrebbero essere altri tre) sono stati sottoposti al tampone rino-faringeo. "Io, al momento, ho deciso di non chiudere le spiagge - ha detto Ida Carmina - . Faccio appello alla vostra sensibilità e al senso civico dimostrato nel periodo del lockdown a tenere la massima cautela. Soprattutto voi, ragazzi, - ha aggiunto il sindaco rivolgendosi ai giovani concittadini -, pensateci un poco al pericolo che si corre. Rispettate le regole e fate il possibile perché per 5 minuti di svago non si può mettere in pericolo i propri cari e l'intera città. E' possibile che si registrino altri casi - ha ammesso il sindaco di Porto Empedocle - . Per coloro che tornano da Spagna, Grecia e Malta ricordo l'obbligo di quarantena".