Covid, con 1.350 nuovi positivi (86 in provincia) la Sicilia resta la prima regione d'Italia per contagi e ricoveri

cora una volta la Sicilia supera la soglia dei mille nuovi casi di Covid accertati in meno di 24 ore, resta la regione italiana col maggiore incremento e con il più alto numero di ricoveri (sia nei reparti ordinari sia in quelli ad alta intensità di cure). Sono 1.350 i nuovi positivi riportati nel bollettino del ministero della Salute. I tamponi, come accade quasi sempre nei bollettini domenicali, sono in drastico calo: 11.215. La positività risale così al 12%.

I ricoverati con sintomi Covid nei reparti ordinari degli ospedali salgono ancora e arrivano a 704 (ieri 677), mentre 84 (come ieri ma con sei nuovi ingressi) sono i pazienti in terapia intensiva per un totale di 788 cittadini (ieri 761) ricoverati col virus. In isolamento domiciliare ci sono 22.672 persone (ieri 21.868) e così il totale degli attuali positivi è di 23.460 (ieri 22.629). C'è stato un incremento di 530 guariti, da inizio pandemia il conteggio è arrivato a 234.873. Sei le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 6.219.



La divisione dei nuovi casi per provincia vede la maggiore concentrazione a Catania (297) e Palermo (274). Questi gli altri dati: Messina 170; Siracusa 127; Ragusa 161; Trapani 103; Caltanissetta 86; Agrigento 86; Enna 46.

La situazione in Italia (fonte Today.it)

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi registra 5.923 registra nuovi casi e 23 morti su 175.539 test. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+6) e l'occupazione nei reparti Covid (+34).