Coronavirus, in Sicilia 150 nuovi positivi (0 nell'Agrigentino) ma nessun morto

Questa l'evoluzione della pandemia che emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il 2,2% dei complessivi 6.693 tamponi processati è risultato positivo al Covid. Tornano a crescere i ricoveri: 140 in regime ordinario (+11) e 18 in terapia intensiva (+1)

Sono 150 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su un totale di 6.693 tamponi processati. L’incidenza scende leggermente e si attesta al a 2,2% (ieri era arrivata al 2,5%). L'Isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro il Lazio. E' questa l'evoluzione della pandemia che emerge dal bollettino diffuso oggi pomeriggio dal ministero della Salute.

Gli attuali positivi sono 3.735 con un aumento di 85 casi. I guariti sono 65, mentre non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta a 5.992. Sul fronte ospedaliero tornano a salire i ricoveri: sono 140 quelli in regime ordinario, 11 in più rispetto a ieri, e 18 i posti letto occupati in terapia intensiva (+1), con un solo ingresso nelle ultime 24 ore.

Sul fronte del contagio nelle singole province torna in testa Catania con 41 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Ragusa 34, Palermo 26, Messina 5, Trapani 4, Enna e Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento.